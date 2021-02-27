AstraZeneca хоче до осені розробити нове покоління вакцини від COVID

Фармацевтична компанія AstraZeneca і Оксфордський університет хочуть до осені розробити нове покоління своєї вакцини від COVID . Очікується, що це допоможе боротися з новими штамами коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив виконавчий директор британського відділення компанії Мене Пангалос, передає Reuters .

"Ми дуже хочемо спробувати зробити щось до осені, тобто вже в цьому році", - прокоментував Пангалос можливість створення нового покоління вакцини.

За його словами, цей графік враховує лабораторні роботи і клінічні дослідження, які потрібні для тестування нових препаратів.

У той же час директор Оксфордської вакцини групи Ендрю Поллард вважає, наступне покоління вакцини буде ефективним проти британського варіанту COVID.