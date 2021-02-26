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Макрон готов сделать прививку COVID-вакциной AstraZeneca

Новина українською → Париж, Пятница 26 февраля 2021 16:15
Макрон готов сделать прививку COVID-вакциной AstraZeneca Фото: Эммануэль Макрон (facebook com EmmanuelMacron)
Автор: Андрей Козловский

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов сделать прививку вакциной от коронавируса Oxford/AstraZeneca. Это произойдет тогда, когда придет его черед.

Об этом сообщает Reuters.

"В свете последних научных исследований эффективность вакцины AstraZeneca доказана. Моя очередь придет, у меня есть время. Если мне предложат эту вакцину, я, конечно, приму его", - сказал Макрон.

По его словам, AstraZeneca не смогла достичь поставленных целей относительно поставок вакцины, и поэтому лидеры ЕС давили на англо-шведскую компанию.

"Мы сказали им, что вы несерьезно относитесь к взятым на себя обязательствам, вы их не выполнили. Мы давим на них, чтобы они наверстали упущенное и придерживались точного графика", - сказал он.

Напомним, Фармацевтическая компания AstraZeneca планирует поставить меньше половины вакцин от коронавируса в ЕС, от того количества, которое планировалось поставить по контракту во втором квартале. Планировалось поставить 180 млн доз.

Кроме того, в Украине 24 февраля началась вакцинация населения от коронавируса. Прививки людям делают вакциной AstraZeneca.

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