"Астон Вілла" – ПСЖ, "Боруссія" – "Барселона": сьогодні визначаться перші півфіналісти Ліги чемпіонів

15 квітня стартують матчі-відповіді в чвертьфінальних парах ЛЧ. Сьогодні перші півфіналісти визначаться в Бірмінгемі та Дортмунді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

О 22:00 за Києвом розпочнуться протистояння "Астон Вілла" – ПСЖ та "Боруссія" Д – "Барселона". Англійці спробують вдома ліквідувати відставання в два м'ячі після 1:3 у Парижі. Перед німецьким клубом – більш серйозне й, чесно кажучи, нереальне завдання. Адже, щоб пройти в півфінал треба відіграти чотири м'ячі після жахливого розгрому (0:4) у першій зустрічі.

Розклад матчів 1/4 фіналу ЛЧ 15 квітня

22:00, "Астон Вілла" – ПСЖ (перший матч – 1:3)

(перший матч – 1:3) 22:00, "Боруссія" Д – "Барселона" (перший матч – 0:4)

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Матч "Астон Вілла" – ПСЖ прокоментує Олексій Іванов, на грі "Боруссія" Д – "Барселона" працюватиме Віталій Звєров.

Анонс матчів

"Астон Вілла" – ПСЖ. Підопічні Унаї Емері вдало розпочали виїзний матч – відкрили рахунок та виглядали дуже злагоджено. Проте, спочатку "Астон Вілла" швидко пропустила курйозний м'яч у відповідь, а потім, майже одразу після старту другого тайму опинилася в ролі наздоганяючої. Остаточно добив гостей гол у самій кінцівці зустрічі – після нього англійцям доведеться максимально сконцентруватися, щоб створити футбольне диво та вийти у півфінал.

ПСЖ зараз значно легше: команда вирішила всі справи у внутрішньому чемпіонаті, де достроково забезпечила собі чергове чемпіонство. Тепер підопічні Луїса Енріке можуть повністю зосередитися на ЛЧ.

Незважаючи ні на що, хочеться вірити, що "Астон Віллі" вдасться відродити інтригу в цій парі.

"Боруссія" Д – "Барселона". Минулорічний фіналіст ЛЧ поступився в першому матчі без шансів і фактично вже може прощатися з поточним турніром. Хоча насправді в Барселоні все було не настільки жахливо: "джмелі" гідно виглядали на старті, а наприкінці мали кілька шансів забити. Можливо, за підтримки рідних трибун футболісти німецької команди зуміють зробити так, щоб матч-відповідь не перетворився на просту формальність.