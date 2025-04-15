"Астон Вилла" - ПСЖ, "Боруссия" - "Барселона": сегодня определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов

15 апреля стартуют ответные матчи в четвертьфинальных парах ЛЧ. Сегодня первые полуфиналисты определятся в Бирмингеме и Дортмунде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола .

В 22:00 по Киеву начнутся противостояния "Астон Вилла" - ПСЖ и "Боруссия" Д - "Барселона". Англичане попытаются дома ликвидировать отставание в два мяча после 1:3 в Париже. Перед немецким клубом - более серьезная и, честно говоря, нереальная задача. Ведь, чтобы пройти в полуфинал надо отыграть четыре мяча после ужасного разгрома (0:4) в первой встрече.

Расписание матчей 1/4 финала ЛЧ 15 апреля

22:00, "Астон Вилла" - ПСЖ (первый матч - 1:3)

(первый матч - 1:3) 22:00, "Боруссия" Д - "Барселона" (первый матч - 0:4)

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Матч "Астон Вилла" - ПСЖ прокомментирует Алексей Иванов, на игре "Боруссия" Д - "Барселона" будет работать Виталий Зверов.

Анонс матчей

"Астон Вилла" - ПСЖ. Подопечные Унаи Эмери удачно начали выездной матч - открыли счет и выглядели очень слаженно. Однако, сначала "Астон Вилла" быстро пропустила курьезный ответный мяч, а затем, почти сразу после старта второго тайма оказалась в роли догоняющей. Окончательно добил гостей гол в самой концовке встречи - после него англичанам придется максимально сконцентрироваться, чтобы сотворить футбольное чудо и выйти в полуфинал.

ПСЖ сейчас значительно легче: команда решила все дела во внутреннем чемпионате, где досрочно обеспечила себе очередное чемпионство. Теперь подопечные Луиса Энрике могут полностью сосредоточиться на ЛЧ.

Несмотря ни на что, хочется верить, что "Астон Вилле" удастся возродить интригу в этой паре.

"Боруссия" Д - "Барселона". Прошлогодний финалист ЛЧ уступил в первом матче без шансов и фактически уже может прощаться с текущим турниром. Хотя на самом деле в Барселоне все было не столь ужасно: "шмели" достойно выглядели на старте, а в концовке имели несколько шансов забить. Возможно, при поддержке родных трибун футболисты немецкой команды сумеют сделать так, чтобы ответный матч не превратился в простую формальность.