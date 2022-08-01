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"Астон Мартин" заменит Феттеля 2-кратным чемпионом мира

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Понедельник 01 августа 2022 11:36
"Астон Мартин" заменит Феттеля 2-кратным чемпионом мира Фото: Фернандо Алонсо остается популярным пилотом (twitter.com/AlpineF1Team)
Автор: Антон Федорцив

Руководство конюшни Формулы-1 "Астон Мартин" оперативно подыскало замену Себастьяну Феттелю. Сезон-2023 за рулем британской команды начнет Фернандо Алонсо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Опытный испанец подписал многолетний контракт с "Астон Мартином". Грядущий сезон станет для ветерана юбилейным, 20-м, в Королевских автогонках.

41-летний Алонсо заменит за рулем британской конюшни своего младшего соперника Себастьяна Феттеля. Немец объявил о завершении карьеры после сезона-2022. Четырехкратный чемпион мира решил сосредоточиться на семейных делах и других проектах.

В свою очередь Алонсо, дебютировавший в Формуле-1 еще в 2001 году, готов соревноваться и в дальнейшем. Сейчас он проводит второй сезон подряд за "Альпин" и уже завоевал 41 очко в нынешнем сезоне.

Ранее испанский пилот защищал цвета "Минарди", "Рено" (дважды), "Макларена" (дважды) и "Феррари". Алонсо стал чемпионом мира в 2005 и 2006 гг. в противостоянии с Михаэлем Шумахером. Тогда он выступал за "Рено".

Всего Фернандо Алонсо провел 349 гран-при. В них он завоевал 32 победы и 98 раз поднимался на подиум. Также в активе испанца 22 поула и 23 лучших круга.

К слову, накануне Ферстаппен победил на Гран-при Венгрии после старта 10-м.

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