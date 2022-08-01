"Астон Мартін" замінить Феттеля 2-разовим чемпіоном світу
Керівництво стайні Формули-1 "Астон Мартін" оперативно підшукало заміну Себастьяну Феттелю. Сезон-2023 за кермом британської команди розпочне Фернандо Алонсо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.
Досвідчений іспанець підписав багаторічний контракт із "Астон Мартіном". Прийдешній сезон стане для ветерана ювілейним, 20-м, у Королівських автоперегонах.
41-річний Алонсо замінить за кермом британської стайні свого молодшого суперника Себастьяна Феттель. Німець оголосив про завершення кар'єри після сезону-2022. Чотириразовий чемпіон світу вирішив зосередитися на сімейних справах та інших проектах.
Натомість Алонсо, який дебютував у Формулі-1 ще в 2001 році, готовий змагатися і надалі. Зараз він проводить другий поспіль сезон за "Альпін" і вже здобув 41 очко в нинішньому сезоні.
Раніше іспанський пілот захищав кольори "Мінарді", "Рено" (двічі), "Макларена" (двічі) та "Феррарі". Алонсо став чемпіоном світу в 2005 і 2006 рр. у протистоянні з Міхаелем Шумахером. Тоді він виступав за "Рено".
Усього Фернандо Алонсо провів 349 гран-прі. У них він здобув 32 перемоги та 98 разів піднімався на подіум. Також в активі іспанця 22 поули та 23 найкращих кола.
NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) August 1, 2022
We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.
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До слова, напередодні Ферстаппен переміг на Гран-прі Угорщини після старту 10-м.
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