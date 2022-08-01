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"Астон Мартін" замінить Феттеля 2-разовим чемпіоном світу

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Понеділок 01 серпня 2022 11:36
"Астон Мартін" замінить Феттеля 2-разовим чемпіоном світу Фото: Фернандо Алонсо залишається популярним пілотом (twitter.com/AlpineF1Team)
Автор: Антон Федорців

Керівництво стайні Формули-1 "Астон Мартін" оперативно підшукало заміну Себастьяну Феттелю. Сезон-2023 за кермом британської команди розпочне Фернандо Алонсо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

Досвідчений іспанець підписав багаторічний контракт із "Астон Мартіном". Прийдешній сезон стане для ветерана ювілейним, 20-м, у Королівських автоперегонах.

41-річний Алонсо замінить за кермом британської стайні свого молодшого суперника Себастьяна Феттель. Німець оголосив про завершення кар'єри після сезону-2022. Чотириразовий чемпіон світу вирішив зосередитися на сімейних справах та інших проектах.

Натомість Алонсо, який дебютував у Формулі-1 ще в 2001 році, готовий змагатися і надалі. Зараз він проводить другий поспіль сезон за "Альпін" і вже здобув 41 очко в нинішньому сезоні.

Раніше іспанський пілот захищав кольори "Мінарді", "Рено" (двічі), "Макларена" (двічі) та "Феррарі". Алонсо став чемпіоном світу в 2005 і 2006 рр. у протистоянні з Міхаелем Шумахером. Тоді він виступав за "Рено".

Усього Фернандо Алонсо провів 349 гран-прі. У них він здобув 32 перемоги та 98 разів піднімався на подіум. Також в активі іспанця 22 поули та 23 найкращих кола.

До слова, напередодні Ферстаппен переміг на Гран-прі Угорщини після старту 10-м.

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