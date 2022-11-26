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В Астані розпочалися протести на тлі інавгурації Токаєва: відбуваються затримання

Ілюстративне фото: в Астані почалися протести на тлі інавгурації Токаєва (t.me/nexta live)
Автор: Іван Носальський

У столиці Казахстану Астані у суботу, 26 листопада, розпочалися протести після інавгурації президента Касима-Жомарта Токаєва, під час яких відбуваються сутички з силовиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

На відео, які публікують у мережі, можна помітити, як кількох протестувальників затримують правоохоронці Казахстану.

Також наголошується, що у місті спостерігаються проблеми з інтернетом на тлі акції протесту. Влада повідомляє про "аварію на обладнанні електропостачання".

При цьому про приблизну кількість учасників акції протесту інформації поки немає.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, пройшла церемонія інавгурації президента Казахстану - Токаєв поклявся вірно служити народу Казахстану та сумлінно виконувати свої обов'язки.

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КазахстанАстана