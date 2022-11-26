В Астані розпочалися протести на тлі інавгурації Токаєва: відбуваються затримання

На відео, які публікують у мережі, можна помітити, як кількох протестувальників затримують правоохоронці Казахстану.

Також наголошується, що у місті спостерігаються проблеми з інтернетом на тлі акції протесту. Влада повідомляє про "аварію на обладнанні електропостачання".

При цьому про приблизну кількість учасників акції протесту інформації поки немає.