В Астане начались протесты на фоне инаугурации Токаева: происходят задержания

На видео, которые публикуют в сети, можно заметить, как нескольких протестующих задерживают сотрудники правоохранительных органов Казахстана.

Также отмечается, что в городе наблюдаются проблемы с интернетом на фоне акции протеста. Власти сообщают об "аварии на оборудовании электроснабжения".

При этом о приблизительном количестве участников акции протеста информации пока нет.