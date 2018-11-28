В Астані почалися переговори щодо Сирії

Переговори триватимуть до 29 листопада
В столиці Казахстану Астані почалися переговори за участю Ірану, Російської Федерації та Туреччини про мирне врегулювання конфлікту в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Як повідомляється, переговори триватимуть до 29 листопада.
Крім підтримки 10-тижневого перемир'я в північній сирійській провінції Ідліб, переговори будуть зосереджені на створенні умов для повернення біженців і вимушених переселенців. Організацію Об'єднаних Націй на переговорах представить посол Сирії Стеффан де Містура.
Представники США не будуть присутні на переговорах.
Раніше комісар ЄС з питань добросусідства Йоханнес Хан заявив, що Європейська комісія запропонувала запросити Йорданію взяти участь в переговорах щодо Сирії.
Нагадаємо, сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що в сирійській провінції Дейр-ез-Зор бойовики "Ісламського держави" вбили 47 бійців "Демократичних сил Сирії".
Крім того, в Сирії результаті авіаударуміжнародної коаліції по селу Шаафа загинули щонайменше 11 мирних жителів.