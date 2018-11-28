ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Астані почалися переговори щодо Сирії

Новини » Політика    28.11.2018 - 14:05
В Астані почалися переговори щодо Сирії
Ілюстративне фото (salamnews.org)

Переговори триватимуть до 29 листопада

В столиці Казахстану Астані почалися переговори за участю Ірану, Російської Федерації та Туреччини про мирне врегулювання конфлікту в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, переговори триватимуть до 29 листопада.

Крім підтримки 10-тижневого перемир'я в північній сирійській провінції Ідліб, переговори будуть зосереджені на створенні умов для повернення біженців і вимушених переселенців. Організацію Об'єднаних Націй на переговорах представить посол Сирії Стеффан де Містура.

Представники США не будуть присутні на переговорах.

Раніше комісар ЄС з питань добросусідства Йоханнес Хан заявив, що Європейська комісія запропонувала запросити Йорданію взяти участь в переговорах щодо Сирії.

Нагадаємо, сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що в сирійській провінції Дейр-ез-Зор бойовики "Ісламського держави" вбили 47 бійців "Демократичних сил Сирії".

Крім того, в Сирії результаті авіаударуміжнародної коаліції по селу Шаафа загинули щонайменше 11 мирних жителів.

Що відбувається в областях України після введення воєнного стану ЄП розгляне посилення санкцій проти Росії найближчими тижнями
Новини України Російська ФедераціяТурцияпереговориІранСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся