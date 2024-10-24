Астана не вводитиме санкції проти РФ, але й не допомагатиме обходити їх, - МЗС Казахстану

"Казахстан не вводив санкції проти Росії, і Казахстан не приєднався до санкцій проти Росії. Водночас ми не хочемо, щоб нашу територію використовували для обходу санкцій", - заявив Василенко.

Заступник голови МЗС відзначив, що позиція його країни "відома та зрозуміла" всім зацікавленим сторонам й до неї ставляться з розумінням в Росії та на Заході. Водночас Астана вживає усі "необхідні заходи" для того, щоб обходу санкцій не відбувалося, оскільки Казахстан "не бажає введення вторинних санкцій".

Санкції проти Росії

Після початку війни в Україні проти Росії були введені численні міжнародні санкції. Їхня мета - посилити економічний та політичний тиск на російську владу, обмежити її можливості фінансування військових дій і створити економічні труднощі для країни. Санкції охоплюють різні сектори - від фінансової системи до енергетики та оборонної промисловості.

Основними ініціаторами санкцій стали країни Заходу, зокрема Європейський Союз, США, Велика Британія та їхні союзники. Серед найпоширеніших заходів - блокування активів російських банків, заборона на експорт технологій, обмеження доступу до міжнародних ринків капіталу та заборона на поїздки для окремих осіб, пов'язаних із російським керівництвом.

Під санкції потрапили також олігархи та компанії, що підтримують режим, а обмежувальні заходи торкнулися російських енергетичних ресурсів, таких як нафта й газ. Вони були спрямовані на зменшення прибутків країни від експорту енергоносіїв.

Тим часом координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки (США) вже незабаром оголосить нові санкції проти закордонних помічників Росії.