Астана не будет вводить санкции против РФ, но и не будет помогать обходить их, - МИД Казахстана

"Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы нашу территорию использовали для обхода санкций", - заявил Василенко.

Замглавы МИД отметил, что позиция его страны "известна и понятна" всем заинтересованным сторонам и к ней относятся с пониманием в России и на Западе. В то же время Астана принимает все "необходимые меры" для того, чтобы обхода санкций не происходило, поскольку Казахстан "не желает введения вторичных санкций".

Санкции против России

После начала войны в Украине против России были введены многочисленные международные санкции. Их цель - усилить экономическое и политическое давление на российские власти, ограничить их возможности финансирования военных действий и создать экономические трудности для страны. Санкции охватывают различные секторы - от финансовой системы до энергетики и оборонной промышленности.

Основными инициаторами санкций стали страны Запада, в частности Европейский Союз, США, Великобритания и их союзники. Среди самых распространенных мер - блокирование активов российских банков, запрет на экспорт технологий, ограничение доступа к международным рынкам капитала и запрет на поездки для отдельных лиц, связанных с российским руководством.

Под санкции попали также олигархи и компании, поддерживающие режим, а ограничительные меры коснулись российских энергетических ресурсов, таких как нефть и газ. Они были направлены на уменьшение доходов страны от экспорта энергоносителей.

Между тем, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки (США) уже вскоре объявит новые санкции против зарубежных помощников России.