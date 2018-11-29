Астана - Динамо: анонс матча

Фото: "Астана" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Готовимся к поединку 5 тура группового этапа Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграет на выезде против казахстанской "Астаны" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:50, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом матче на стороне хозяевам поля.

29 ноября 17:50

Астана, "Астана Арена"

Обе команды для выхода в плей-офф Лиги Европы устроит ничья, но играть и хозяева, и гости обещают на победу. Предыдущее их противостояние закончилось ничьей 2:2 и сейчас на кону стоит лидерство в группе.

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Астаны" Григорий Бабаян: "Для нас очень важная и сложная игра. "Динамо" - это сильная команда и фаворит нашей группы. Тренируемся и готовимся к игре. Будем делать все, чтобы добиться нужного результата. Для нас очень важный матч. Мы хотим выиграть. Да, "Динамо" проиграло свою последнюю игру, но матч был хороший и они очень хорошо смотрелись".

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич: "Астана" не первый год участвует в еврокубках, как в прошлом году, так и нынешнего, ситуация была одинаковой, поэтому они знают, как нужно готовиться. Поэтому я не считаю, что для нас станет преимуществом тот факт, что соперник не имеет игровой практики, а мы находимся в тонусе. Мы можем только строить предположения. А все будет решаться завтра на футбольном поле".