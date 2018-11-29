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Астана - Динамо: анонс матчу

Новини » Спорт    29.11.2018 - 11:17
Астана - Динамо: анонс матчу
Фото: "Астана" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Готуємося до поєдинку 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" зіграє на виїзді проти казахстанської "Астани" в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 17:50, а дивитися гру можна на телеканале "Футбол 2". На думку букмекерів, невелика перевага в цьому матчі на боці господарів поля.

29 листопада 17:50
Астана, "Астана Арена"

 

Обидві команди для виходу в плей-офф Ліги Європи влаштує нічия, але грати і господарі, і гості обіцяють на перемогу. Попереднє їх протистояння закінчилося нічиєю 2:2 і зараз на кону стоїть лідерство групи.

Тимчасово виконуючий обов'язки головного тренера "Астани" Григорій Бабаян: "Для нас дуже важлива і складна гра. "Динамо" - це сильна команда і фаворит нашої групи. Тренуємося і готуємося до гри. Будемо робити все, щоб добитися потрібного результату. Для нас дуже важливий матч. Ми хочемо виграти. Так, "Динамо" програло свою останню гру, але матч був хороший і вони дуже добре виглядали".

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич: "Астана" не перший рік бере участь у єврокубках, як минулого року, так і нинішнього, ситуація була однаковою, тож вони знають, як потрібно готуватися. Тому я не вважаю, що для нас стане перевагою той факт, що суперник не має ігрової практики, а ми знаходимося у тонусі. Ми можемо лише робити припущення. А усе вирішуватиметься завтра на футбольному полі".

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