Ассоциированное трио совершит первый совместный визит в Брюссель

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и. о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой впервые посетят институты ЕС в Брюсселе с общим визитом в формате ассоциированного трио",- говорится в сообщении.

Известно, что главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии представят Европейскому Союзу совместное стратегическое видение дальнейшего развития трехстороннего формата ассоциированного трио.

"Ключевыми темами переговоров станут европейская интеграция трех стран, возможности дальнейшей либерализации торговых отношений, новые перспективные направления секторального сотрудничества с ЕС, в частности в контексте реализации Европейского зеленого курса и цифрового перехода",- добавляют в ведомстве.

Стороны также скоординируют позиции по угрозам безопасности в регионе и обменяются мнениями по подготовке к саммиту "Восточного партнерства" в декабре 2021 года.