Асоційоване тріо здійснить перший спільний візит до Брюсселя

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані та в. о. прем’єр-міністра, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокоєм вперше відвідають інституції ЄС в Брюсселі зі спільним візитом у форматі асоційованого тріо", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що глави української, грузинської та молдовської дипломатії представлять Європейському Союзу спільне стратегічне бачення подальшого розвитку тристороннього формату асоційованого тріо.

"Ключовими темами переговорів стануть європейська інтеграція трьох країн, можливості подальшої лібералізації торговельних відносин, нові перспективні напрями секторальної співпраці з ЄС, зокрема в контексті реалізації Європейського зеленого курсу та цифрового переходу", - додають у відомстві.

Сторони також скоординують позиції щодо безпекових загроз у регіоні та обміняються думками щодо підготовки до саміту "Східного партнерства" у грудні 2021 року.