Ассоциация городов Украины увеличилась почти до тысячи общин, - Кличко

Во время Украинского муниципального форума состоялось заседание Правления Ассоциации городов Украины, по результатам которого в АГУ приняли еще 45 новых членов. Следовательно, количество членов АГУ увеличилась до 941 общины.

"То, что к нам присоединяются все больше громад, означает, что позиция местного самоуправления будет звучать еще мощнее", - отметил председатель АГУ Виталий Кличко.

Председатель Ассоциации городов Украины поблагодарил представителей громад и участников форума за сотрудничество и общие усилия, которые все вместе прилагают в отстаивании интересов местного самоуправления.

"Многие важных для жителей громад вопросов возложены сегодня на плечи местных властей. Сложно? Да. Но, убежден: вместе мы все преодолеем. Потому что нас с вами - ответственность перед людьми, которые нас выбрали", - сказал Кличко.

На заседании Правления также обсудили предложения по совместным действиям органов местного самоуправления в вопросе установления тарифов на услуги поставки тепловой энергии и горячей воды и рассмотрели вопросы законодательного урегулирования надзора за органами местного самоуправления.