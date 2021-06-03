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В Украине заработал Конгресс местных и региональных властей: в ОП назвали его главную цель

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Украина, Четверг 03 июня 2021 18:49
В Украине заработал Конгресс местных и региональных властей: в ОП назвали его главную цель Фото: в Украине заработал Конгресс местных и региональных властей (president.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Конгресс местных и региональных властей будет способствовать открытому обсуждению любых вопросов общин. Это является главной целью созданного органа.

Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

Первое заседание Конгресса состоялось сегодня, 3 мая. Андрей Ермак сказал, что сегодня на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей обсуждалось много важных вопросов.

"Это и вопрос местных бюджетов, и окончание реформы ГАСИ, которая уже стала "притчей в языцех". Все услышали друг друга, все услышали президента о том, что власть на местах и в центре должна постоянно вести диалог. Был абсолютно четкий сигнал, что любые проблемы должны открыто обсуждаться, чтобы общины и граждане видели, что все эти вопросы решаются. Это главная цель", - сказал Ермак.

По его словам, Конгресс местных и региональных властей предоставляет уникальные возможности для открытого общения между различными органами государственной власти и представителями местного самоуправления для решения насущных проблем общин.

По словам руководителя ОП, хотя раньше и существовало много форматов для объединения представителей местной власти и органов самоуправления, однако созданный Конгресс местных и региональных властей является уникальным.

"Очень важно, чтобы даже мэр маленького городка или глава администрации обширной области имели возможность в очень простой и прямой коммуникации с различными органами государственной власти - от президента до министров, депутатов и тому подобное", - отметил он.

Руководитель Офиса Президента добавил, что на заседании Конгресса любые проблемы могут рассматриваться в действительно широком кругу.

"Конгресс должен решать любые проблемы, которые будут возникать и у местных, и у центральных органов власти. Прежде всего он должен стать самой мощной и самой большой платформой, на которой эти проблемы обсуждаются и будут решаться", - отметил он.

Напомним, сегодня, 3 июня начал работу созданный Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины с заседания Палаты местных властей, которое проходило в Хмельницком. Участие в заседании принимали президент, министры и представители местной власти со всей Украины.

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