Асоціація футболу Аргентини подала апеляцію на вилучення Мессі

Фото: Мессі в матчі збірної Аргентини за 3 місце на Кубку Америки-2019 (twitter.com/CopaAmerica)

Капітану національної команди загрожує дворічне відсторонення

Федерація футболу Аргентини подала апеляцію на видалення капітана національної збірної Ліонеля Мессі у матчі за третє місце Кубка Америки-2019 проти Чилі (2:1). Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Аргентинський нападник отримав червону картку на 31 хвилині зустрічі за сутичку з захисником Гарі Меделем.

За інформацією видання, в Південноамериканську конфедерацію футболу (КОНМЕБОЛ) буде відправлено лист від самого Мессі з приводу його слів про корупцію в організації. Поки невідомо, чи будуть в нього вибачення на адресу організації.

Після гри аргентинець відмовився вийти на церемонію нагородження, після чого розкритикував суддівство на турнірі і звинуватив КОНМЕБОЛ в корупції.

Нагадаємо, Мессі загрожує відсторонення від виступів за національну команду на два роки.