Ассоциация адвокатов просит ГПУ, САП и НАБУ рассмотреть обращение Анны Бабич о нарушении прав адвоката

Поводом для обращение послужило письменное заявление Бабич в Ассоциацию адвокатов

Ассоциация адвокатов Украины просит Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) рассмотреть обращение Анны Бабич о нарушении прав адвоката. Об этом говорится в соответствующем обращении ассоциации.

Так, поводом для обращение послужило письменное заявление Бабич в Ассоциацию адвокатов Украины. В документе изложены обстоятельства возможных нарушений гарантий адвокатской деятельности заявителя со стороны работников НАБУ, допущенных при осуществлении досудебного расследования.

Ассоциация адвокатов Украины, учитывая обращение Бабич о принятии мер по предотвращению нарушения адвокатской тайны согласно действующего законодательства Украины, попросила все три инстанции провести проверку соблюдения гарантий адвокатской деятельности Бабич, закрепленных в ст. 23 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", а также соблюдения условий особого порядка уголовного производства в отношении адвоката в части согласования специальным субъектом ходатайства разрешения на вмешательство в частное общение.