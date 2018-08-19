Асоціація адвокатів просить ГПУ, САП і НАБУ розглянути звернення Анни Бабич про порушення прав адвоката

Приводом для звернення стала письмова заява Бабич в Асоціацію адвокатів

Асоціація адвокатів України просить Генеральну прокуратуру України (ГПУ), Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розглянути звернення Анни Бабич про порушення прав адвоката. Про це йдеться у відповідному зверненні асоціації.

Так, приводом для звернення стало письмову заяву Бабич в Асоціацію адвокатів України. В документі викладені обставини можливих порушень гарантій адвокатської діяльності заявника з боку працівників НАБУ, допущених при провадженні досудового розслідування.

Асоціація адвокатів України, враховуючи звернення Бабич про вжиття заходів щодо запобігання порушення адвокатської таємниці відповідно до чинного законодавства України, попросила всі три інстанції провести перевірку дотримання гарантій адвокатської діяльності Бабич, закріплених в ст. 23 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а також дотримання умов особливого порядку кримінального провадження стосовно адвоката в частині погодження спеціальним суб'єктом клопотання дозволу на втручання у приватне спілкування.