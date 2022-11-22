Associated Press звільнило репортера, який написав про падіння російської ракети у Польщі

Інформаційне агентство Associated Press звільнило репортера з питань національної безпеки Джеймса ЛаПорта, який надав помилкову інформацію про падіння російської ракети у польському місті Пшеводув 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

35-річного ЛаПорта звільнили після короткого розслідування.

Так, за декілька годин після падіння пакет у Польщі Associated Press з посиланням на неназваного старшого чиновника розвідки США повідомило, що "російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, убивши двох людей".

При цьому офіційні особи в Польщі та Євросоюзі пізніше заявили, що вони вважають, що одна ракета була випущена українською ППО, збилася з курсу і впала у Польщі.

При цьому попереднє повідомлення AP, яка було надіслане тисячам ЗМІ по всьому світу, свідчило про нову ескалацію російського вторгнення в Україну. Так, Польща є членом НАТО, і напад Росії на її територію міг викликати військову відповідь Заходу згідно з положеннями організації про взаємну самооборону.

Через день AP замінила свою історію з посиланням на неназваного американського чиновника виправленням. У ньому сказано, що його анонімне джерело помилялося, і що "подальші повідомлення показали, що ракети були російського виробництва і, швидше за все, випущені Україною для захисту від нападу Росії".

"Суворі редакційні стандарти та практика Associated Press мають вирішальне значення для місії AP як незалежної новинної організації. Щоб наші звіти були точними, чесними й заснованими на фактах, ми дотримуємося цих стандартів і забезпечуємо їх дотримання, зокрема щодо використання анонімних джерел. Якщо наші стандарти порушуються, ми повинні вжити заходів, необхідних для захисту цілісності новин. Ми не приймаємо ці рішення легковажно, і вони не ґрунтуються на поодиноких інцидентах", - сказала речник AP Лорен Істон.

Окрім того, внутрішня комунікація AP, яку переглянула The Post, свідчить про певну плутанину та непорозуміння під час підготовки помилкового звіту.

ЛаПорта поділився коментарем американського чиновника в електронному повідомленні. Редактор негайно запитав, чи має AP опублікувати повідомлення, чи знадобиться підтвердження з іншого джерела та/або Польщі. Після подальшого обговорення другий редактор виступив за публікацію додавши: "Я не можу уявити, що співробітник розвідки США помилився б у цьому".

Але представник Associated Press, знайомий із розмовами навколо цієї історії сказав, що ЛаПорта також повідомив своїм редакторам, що старший менеджер уже перевірив джерело, залишаючи враження, що джерело інформації було схвалено. Хоча цей редактор підписувався під попередніми історіями, використовуючи джерело ЛаПорта, той редактор не висловився про історію з ракетою.

Істон сказала, що організація не передбачає жодних дисциплінарних заходів для залучених редакторів.