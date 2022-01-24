Основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу разрешили обжаловать экстрадицию в США. В ближайшее время он обратится с апелляцией в Верховный суд Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Сообщается, что сегодня Ассанж выиграл ходатайство на апелляцию в Верховном суде. Как подтвердила его невеста Стелла Морис, защита основателя WikiLeaks подаст апелляцию "в как можно самые кратчайшие сроки".

Напомним, в декабре 2021 года Верховный суд Лондона разрешил экстрадировать основателя Ассанжа в США по обвинению в шпионаже. Ему инкриминируют крупнейшую в истории США утечку секретной информации, по всем выдвинутым обвинениям ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Также сообщалось, что он перенес микроинсульт после сообщения об экстрадиции.

Ассанжу предъявили обвинение из 18 пунктов. По данным американской стороны, он в сговоре с аналитиком военной разведки США взломал компьютерные системы Пентагона, после чего в открытом доступе были опубликованы тысячи секретных документов о войнах в Ираке и Афганистане.