Засновнику сайту Wikileaks Джуліану Ассанжу дозволили оскаржити екстрадицію до США. Найближчим часом він звернеться з апеляцією до Верховного суду Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Повідомляється, що сьогодні Ассанж виграв клопотання щодо апеляції у Верховному суді. Як підтвердила його наречена Стелла Моріс, захист засновника WikiLeaks подасть апеляцію "в найкоротші терміни".

Нагадаємо, у грудні 2021 року Верховний суд Лондона дозволив екстрадувати засновника Ассанжа до США за звинуваченням у шпигунстві. Йому інкримінують найбільший в історії США виток секретної інформації, за всіма висунутими звинуваченнями йому загрожує до 175 років ув'язнення.

Також повідомлялося, що він переніс мікроінсульт після повідомлення про екстрадицію.

Ассанжу висунули звинувачення із 18 пунктів. За даними американської сторони, він у змові з аналітиком військової розвідки США зламав комп'ютерні системи Пентагону, після чого у відкритому доступі було опубліковано тисячі секретних документів про війни в Іраку та Афганістані.