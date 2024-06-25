Ассанж согласился заключить соглашение о признании вины с администрацией Байдена

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласился признать себя виновным в преступлении, связанном с его возможной ролью в одном из самых больших нарушений правительством США секретных материалов, в рамках соглашения с Министерством юстиции США, которое позволит ему избежать заключения в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Согласно условиям нового соглашения, прокуроры Министерства юстиции потребуют 62-месячного заключения, равного времени, которое Ассанж отсидел в тюрьме строгого режима в Лондоне, пока пытался избежать экстрадиции в США. Заключение соглашения зачтет это время, позволив Ассанжу немедленно вернуться в его родную Австралию.

Соглашение о признании вины должно быть утверждено федеральным судьей.

В чем обвиняют

Ассанжу в 2019 году было предъявлено 18 пунктов обвинения за его вероятную роль в нарушении, что предусматривало до 175 лет тюрьмы.

Власти США преследовали Ассанжа за публикацию конфиденциальных военных записей, предоставленных бывшим аналитиком армейской разведки Челси Мэннинг в 2010 и 2011 годах.

Представители США утверждали, что Ассанж побуждал Мэннинг получить тысячи страниц неотфильтрованных дипломатических телеграмм США, потенциально угрожавших конфиденциальным источникам, отчеты о деятельности, связанной с войной в Ираке, и информацию о заключенных Гуантанамо.

Президент Джо Байден в последние месяцы намекал на возможное соглашение, которое протолкнули австралийские чиновники.

Представители ФБР и Министерства юстиции выступали против любого соглашения, не предусматривающего признания вины Ассанжа, сообщили CNN информированные источники.