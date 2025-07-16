В АСС зробили заяву щодо експортного регулювання для олійних культур

Міжнародний бізнес, об’єднаний Американською торговельною палатою в Україні, занепокоєний поточними заявами та комунікацією деяких суб’єктів законодавчої ініціативи щодо намірів запровадити експортні мита на олійні культури, а саме, на сою та ріпак. Палата виступає категорично проти таких заходів та практик.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Американської торговельної палати (АСС).
Як наголошується, вони порушують правила ринкової конкуренції, не відповідають євроінтеграційному курсу України та ставлять у нерівне становище міжнародних трейдерів серед інших гравців ринку, які є провідними іноземними інвесторами в економіку України та продовжують свою операційну діяльність в умовах воєнного стану.
"Американська торговельна палата вчергове закликає народних депутатів не підтримувати законодавчі ініціативи, які спрямовані на запровадження заходів експортного регулювання для олійних культур, а саме експортного мита на сою та ріпак, а президента України застосувати право вето до таких ініціатив", - йдеться в заяві.
Амеріканська торгевельна палата є послідовною у своїх комунікаціях та неодноразово наголошувала на позиції проти запровадження експортних мит на олійні культури (сою та ріпак).
Вона також адресувала свою позицію на найвищих рівнях відповідальним органам державної влади.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.