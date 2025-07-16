В АСС зробили заяву щодо експортного регулювання для олійних культур

Як наголошується, вони порушують правила ринкової конкуренції, не відповідають євроінтеграційному курсу України та ставлять у нерівне становище міжнародних трейдерів серед інших гравців ринку, які є провідними іноземними інвесторами в економіку України та продовжують свою операційну діяльність в умовах воєнного стану.

Україна є провідним постачальником сої та ріпаку до Європейського Союзу, відповідно, ключовими ризиками у випадку запровадження експортних мит для олійних культур є наступне:

Фінансові втрати агровиробників - досвід 2017 року показав, що мита не стимулюють переробку, а навпаки - створюють фінансові втрати для аграрних виробників та призводять до скорочення посівів олійних культур.

Заходи, що суперечать євроінтеграційному курсу України - запровадження експортних мит на олійні культури (сою та ріпак) суперечать статті 31 Угоди між Україною та ЄС, згідно з якою заборонено обмеження на експорт.

Ризик дзеркальних заходів з боку ЄС - можливе введення обмежень на український експорт, зокрема соєвої та ріпакової олії, шроту, пшениці, кукурудзи, яєць, цукру та ін.

"Американська торговельна палата вчергове закликає народних депутатів не підтримувати законодавчі ініціативи, які спрямовані на запровадження заходів експортного регулювання для олійних культур, а саме експортного мита на сою та ріпак, а президента України застосувати право вето до таких ініціатив", - йдеться в заяві.