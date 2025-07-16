В АСС сделали заявление по экспортному регулированию для масличных культур

Как отмечается, они нарушают правила рыночной конкуренции, не соответствуют евроинтеграционному курсу Украины и ставят в неравное положение международных трейдеров среди других игроков рынка, которые являются ведущими иностранными инвесторами в экономику Украины и продолжают свою операционную деятельность в условиях военного положения.

Украина является ведущим поставщиком сои и рапса в Европейский Союз, соответственно, ключевыми рисками в случае введения экспортных пошлин для масличных культур является следующее:

Финансовые потери агропроизводителей - опыт 2017 года показал, что пошлины не стимулируют переработку, а наоборот - создают финансовые потери для аграрных производителей и приводят к сокращению посевов масличных культур.

Меры, противоречащие евроинтеграционному курсу Украины - введение экспортных пошлин на масличные культуры (сою и рапс) противоречат статье 31 Соглашения между Украиной и ЕС, согласно которой запрещено ограничение на экспорт.

Риск зеркальных мер со стороны ЕС - возможно введение ограничений на украинский экспорт, в частности соевого и рапсового масла, шрота, пшеницы, кукурузы, яиц, сахара и др.

"Американская торговая палата в очередной раз призывает народных депутатов не поддерживать законодательные инициативы, направленные на введение мер экспортного регулирования для масличных культур, а именно экспортной пошлины на сою и рапс, а президента Украины применить право вето к таким инициативам", - говорится в заявлении.