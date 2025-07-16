В АСС сделали заявление по экспортному регулированию для масличных культур

Международный бизнес, объединенный Американской торговой палатой в Украине, обеспокоен текущими заявлениями и коммуникацией некоторых субъектов законодательной инициативы относительно намерений ввести экспортные пошлины на масличные культуры, а именно, на сою и рапс. Палата выступает категорически против таких мер и практик.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Американской торговой палаты (АСС).
Как отмечается, они нарушают правила рыночной конкуренции, не соответствуют евроинтеграционному курсу Украины и ставят в неравное положение международных трейдеров среди других игроков рынка, которые являются ведущими иностранными инвесторами в экономику Украины и продолжают свою операционную деятельность в условиях военного положения.
"Американская торговая палата в очередной раз призывает народных депутатов не поддерживать законодательные инициативы, направленные на введение мер экспортного регулирования для масличных культур, а именно экспортной пошлины на сою и рапс, а президента Украины применить право вето к таким инициативам", - говорится в заявлении.
Американская торговая палата является последовательной в своих коммуникациях и неоднократно подчеркивала позицию против введения экспортных пошлин на масличные культуры (сою и рапс).
Она также адресовала свою позицию на самых высоких уровнях ответственным органам государственной власти.
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