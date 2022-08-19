В аспиранты вместо мобилизации. В университете Харькова разоблачили схему

Фото: научный сотрудник арестован за взятку в 12 тысяч долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Научный сотрудник одного из харьковских вузов арестован при получении взятки в 12 тысяч долларов США за поступление в аспирантуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.