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В аспиранты вместо мобилизации. В университете Харькова разоблачили схему

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Харьков, Пятница 19 августа 2022 15:05
В аспиранты вместо мобилизации. В университете Харькова разоблачили схему Фото: научный сотрудник арестован за взятку в 12 тысяч долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Научный сотрудник одного из харьковских вузов арестован при получении взятки в 12 тысяч долларов США за поступление в аспирантуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Как известно, обучение на дневной форме аспирантуры дает отсрочку от мобилизации. По данным следствия, научный сотрудник учебного заведения обещал за 12 тысяч долларов США способствовать сдаче экзаменов для зачисления в аспирантуру.

Правоохранители задержали взяточника при получении части от оговоренной суммы – 7 тысяч долларов США. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что мошенник из Николаевской области сдавал несуществующие квартиры для переселенцев, которые эвакуировались из зоны боевых действий. Теперь он пойдет под суд.

Напомним, в Одессе разоблачили чиновников и врачей, которые незаконно выдавали справки о непригодности к службе в армии.

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