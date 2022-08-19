В аспиранты вместо мобилизации. В университете Харькова разоблачили схему
Научный сотрудник одного из харьковских вузов арестован при получении взятки в 12 тысяч долларов США за поступление в аспирантуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Как известно, обучение на дневной форме аспирантуры дает отсрочку от мобилизации. По данным следствия, научный сотрудник учебного заведения обещал за 12 тысяч долларов США способствовать сдаче экзаменов для зачисления в аспирантуру.
Правоохранители задержали взяточника при получении части от оговоренной суммы – 7 тысяч долларов США. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
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