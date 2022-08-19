В аспіранти замість мобілізації. В університеті Харкова викрили схему

Фото: науковий співробітник заарештований за хабар в 12 тисяч доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Науковий співробітник одного з харківських вишів заарештований при отриманні хабаря в 12 тисяч доларів США за вступ до аспірантури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.