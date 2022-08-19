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В аспіранти замість мобілізації. В університеті Харкова викрили схему

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Харків, П'ятниця 19 серпня 2022 15:05
В аспіранти замість мобілізації. В університеті Харкова викрили схему Фото: науковий співробітник заарештований за хабар в 12 тисяч доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Науковий співробітник одного з харківських вишів заарештований при отриманні хабаря в 12 тисяч доларів США за вступ до аспірантури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Як відомо, навчання на денній формі аспірантури дає відстрочку від мобілізації. За даними слідства, науковий співробітник навчального закладу обіцяв за 12 тисяч доларів США сприяти здачі іспитів для зарахування до аспірантури.

Правоохоронці затримали хабарника при отриманні частини від обумовленої суми-7 тисяч доларів США. В цей час вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше ми писали, що шахрай з Миколаївської області здавав неіснуючі Квартири для переселенців, які евакуювалися із зони бойових дій. Тепер він піде під суд.

Нагадаємо, в Одесі викрили чиновників і лікарів, які незаконно видавали довідки про непридатність до служби в армії.

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