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Асоціація сонячної енергетики закликала погасити заборгованість перед виробниками "зеленої" енергії

Фото: Асоціація сонячної енергетики закликала погасити заборгованість перед виробниками "зеленої" енергії (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Асоціація сонячної енергетики України наголошує на необхідності розробки ефективних механізмів погашення заборгованості перед виробниками відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Асоціації сонячної енергетики України Олександра Кісільова.

За його словами, питання заборгованості залишається актуальним, попри стрімкий розвиток галузі. Кісільов зазначив, що обсяги імпорту сонячних модулів значно зросли, що свідчить про зростаючу популярність цього виду генерації.

"За минулий рік було ввезено 170 МВт сонячних модулів. За 9 місяців цього - близько 900 МВт сонячних модулів", - повідомив Кісільов.

Директор Асоціації підкреслив важливість вирішення питання заборгованості та висловив сподівання щодо розробки відповідних механізмів.

"Тут більше уваги на наш погляд, щоб, все-таки, звернути увагу на структуру заборгованості і можливий механізми її погашення. Ця робота ведеться, і ми сподіваємося, що такі механізми будуть надані", - наголосив Кісільов.

Він також звернув увагу на необхідність своєчасного коригування тарифу на передачу електроенергії для запобігання накопиченню нових боргів.

Нагадаємо, заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел ("зелений" тариф) перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 мільярдів гривень.

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