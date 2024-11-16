Ассоциация солнечной энергетики призвала погасить задолженность перед производителями "зеленой" энергии

По его словам, вопрос задолженности остается актуальным, несмотря на стремительное развитие отрасли. Кисилев отметил, что объемы импорта солнечных модулей значительно выросли, что свидетельствует о растущей популярности этого вида генерации.

"За прошлый год было ввезено 170 МВт солнечных модулей. За 9 месяцев этого – около 900 МВт солнечных модулей", – сообщил Кисилев.

Директор Ассоциации подчеркнул важность решения вопроса задолженности и выразил надежду на разработку соответствующих механизмов.

"Здесь больше внимания на наш взгляд, чтобы все-таки обратить внимание на структуру задолженности и возможные механизмы ее погашения. Эта работа ведется, и мы надеемся, что такие механизмы будут предоставлены", - подчеркнул Кисилев.

Он также обратил внимание на необходимость своевременной корректировки тарифа на передачу электроэнергии для предотвращения накопления новых долгов.

Напомним, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников ("зеленый" тариф) перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.