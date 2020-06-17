Аслунд: Намерения арестовать Порошенко - позор для власти

Намерения арестовать пятого президента Петра Порошенко - большой позор для нынешней власти и президента Владимира Зеленского.

Об этом написал аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд в Twitter.

"Если это правда, тогда это большой стыд для Зеленского. Им лично избранный генеральный прокурор намерен арестовать Порошенко. Почему бы не арестовать ведущего агента Путина в Украине Виктора Медведчука, который с 17 марта 2014 года находится под санкциями США?" - написал Аслунд.

Как известно, ранее ряд влиятельных мировых политиков предостерегли президента Зеленского от политических преследований Петра Порошенко. Среди них бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, президент Европейской народной партии Дональд Туск, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, экс-посол Канады в Украине Роман Ващук, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Также было обнародована специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое была подготовлена следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".