В "Аскании-Новой" погибли около 185 журавлей из "Красной книги". Возбуждено дело

В Херсонской области в заповеднике "Аскания-Нова" погибли около 185 серых журавлей, которые внесены в "Красную книгу Украины". Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По словам директора заповедника, краснокнижные птицы вымерли на протяжении недели.

"Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окружающих полях для борьбой с грызунами. Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц. На месте происшествия работают полиции, Госпотребслужбы и экологической инспекции", - заявили в полиции.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Устанавливается круг лиц, причастных к вымиранию птиц. Также устанавливаются убытки, нанесенные государству.

Напомним, весной в Закарпатской области мужчина совершил поджог в биосферном заповеднике "Долина нарциссов". Тогда также правоохранители возбудили уголовное дело.

Также РБК-Украина писало, что в Черниговской области появится новая локация для фотоотхоты на редких диких зверей и краснокнижных птиц.