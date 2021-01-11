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В "Асканії-Новій" загинули близько 185 журавлів з "Червоної книги". Порушено справу

Автор: Игорь Литвиненко

У Херсонській області в заповіднику "Асканія-Нова" загинули близько 185 сірих журавлів, які внесені до "Червоної книги України". Поліція порушила за даним фактом кримінальну справу.

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Про це повідомляє прес-служба поліції.

За словами директора заповідника, червонокнижні птахи вимерли протягом тижня.

"Однією з версій слідчих є те, що журавлі могли харчуватися зерном, оброблених хімікатами, яке посіяно фермерами на навколишніх полях для боротьби з гризунами. Зараз лабораторним шляхом встановлюються причини загибелі птахів. На місці події працюють поліції, Держспоживслужби та екологічної інспекції", - заявили в поліції.

Справа порушена за ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. Встановлюється коло осіб, причетних до вимирання птахів. Також встановлюються збитки, завдані державі.

Нагадаємо, навесні в Закарпатській області чоловік скоїв підпал в біосферному заповіднику "Долина нарцисів". Тоді також правоохоронці порушили кримінальну справу.

Також РБК-Україна писало, що в Чернігівській області з'явиться нова локація для фотополювання на рідкісних диких звірів і червонокнижних птахів.

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