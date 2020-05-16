Поджог "Долины нарциссов": прокуратура утвердила обвинение

Фото: долина нарциссов (twitter.com/tourinform)

Сумма убытков заповеднике составляет почти 650 тысяч гривен

На Закарпатье Хустская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который поджег сухую траву в Карпатском биосферном заповеднике "Долина нарциссов". Также определена сумма ущерба.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Обвиняемый - 49-летний мужчина, который 27 марта, умышленно поджег сухую траву на территории заповедника и покинул место преступления. Тогда выгорело около 6,5 га на территории природоохранного научно-исследовательского отделения "Долина нарциссов" им. проф. Василия Комендаря.

"На следующий день, увидев, что выгорела не вся, по его мнению, сухая трава, он повторно поджег сухостой. В результате, согласно расчетов проведенных специалистами заповедника, на охваченных пожаром 2,5 га территории, уничтожено около 10 тыс цветов белоцвета весеннего (подснежники, - ред.), которые занесены в Красную книгу Украины", - отметили в прокуратуре.

Общая сумма причиненного ущерба заповеднике "Долина нарциссов" составляет почти 650 тысяч гривен.

"Действия подозреваемого квалифицированы как ч.ч. 1, 2 ст.252 УК Украины - умышленное уничтожение объектов природно-заповедного фонда... Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет", - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, ранее в Киевской области полиция вручила подозрение мужчине, который устроил пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Подозреваемый признался, что поджигал сухую траву вблизи чернобыльского леса, но пожар стал не контролируемым.

Отметим, недавно подконтрольная России "власть Крыма" ликвидировала Опукский и Казантипский природные заповедники.

Автор: Виталия Мазур