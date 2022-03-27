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Не лише "Ашан". Кулеба закликав до бойкоту магазинів Leroy Merlin і Decathlon

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Київ, Неділя 27 березня 2022 15:43
Не лише "Ашан". Кулеба закликав до бойкоту магазинів Leroy Merlin і Decathlon Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (facebook.com)
Автор: Олександр Мороз

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав бойкотувати французькі магазини Leroy Merlin і Decathlon. Причина - дані компанії відмовляються йти з російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Судячи з усього, втрата робочих місць в Росії важливіше, ніж втрата життів в Україні. Якщо "Ашан" ігнорує 139 українських дітей, убитих протягом цього місяця російського вторгнення, давайте проігноруємо "Ашан" І всю їхню продукцію. Бойкотуємо "Ашан", Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon", - зазначив Кулеба.

Зазначимо, сьогодні вранці міністр вже закликав бойкотувати "Ашан".

Сьогодні представники Auchan Holding офіційно відмовилися згортати бізнес в РФ, оскільки бачать свою місію в тому, щоб "нагодувати народи України і Росії".

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Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
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