Асад зробив першу заяву після втечі з Сирії

У зверненні вказано, що Асад перебував у Дамаску аж до раннього ранку 8 грудня і залишив країну тільки ввечері того самого дня. Там також заявляють, що його від'їзд із Сирії не був запланований.

Після вступу повстанців у Дамаск, Асад "у координації з російськими союзниками" перебрався в Латакію для спостереження за бойовими операціями.

"Після прибуття на авіабазу Хмеймім того ранку стало ясно, що наші сили повністю відійшли з усіх бойових рубежів, а останні армійські позиції впали. <...> Оскільки покинути базу було неможливо, Москва звернулася до командування бази з проханням організувати негайну евакуацію в Росію ввечері в неділю, 8 грудня", - йдеться в заяві.

У заяві наведено і слова самого Асада, який стверджує, що під час цих подій він "жодного разу не думав про те, щоб піти у відставку або шукати притулку" і не отримував відповідних пропозицій.

Падіння режиму Асада у Сирії

У листопаді в Сирії розгорнулися масштабні бойові зіткнення між ісламістським угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам", силами Сирійської національної армії та військами режиму Башара Асада. Основною метою повстанців було усунення Асада від влади та побудова нової Сирії.

Ситуація змусила Асада втекти до Москви, де він, за попередньою інформацією, оголосив про "добровільну передачу влади".