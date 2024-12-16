Асад сделал первое заявление после побега из Сирии

В обращении указано, что Асад находился в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря и покинул страну только вечером того же дня. Там также заявляют, что его отъезд из Сирии не был запланирован.

После вступления повстанцев в Дамаск, Асад "в координации с российскими союзниками" перебрался в Латакию для наблюдения за боевыми операциями.

"По прибытии на авиабазу Хмеймим в то утро стало ясно, что наши силы полностью отошли со всех боевых рубежей, а последние армейские позиции пали. <...> Поскольку покинуть базу было невозможно, Москва обратилась к командованию базы с просьбой организовать немедленную эвакуацию в Россию вечером в воскресенье, 8 декабря", - говорится в заявлении.

В заявлении приведены и слова самого Асада, который утверждает, что во время этих событий он "ни разу не думал о том, чтобы уйти в отставку или искать убежища" и не получал соответствующих предложений.

Падение режима Асада в Сирии

В ноябре в Сирии развернулись масштабные боевые столкновения между исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", силами Сирийской национальной армии и войсками режима Башара Асада. Основной целью повстанцев было устранение Асада от власти и построение новой Сирии.

Ситуация заставила Асада бежать в Москву, где он, по предварительной информации, объявил о "добровольной передаче власти".