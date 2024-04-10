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Артснаряди та дрони. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до списку увійшли дрони й артилерійські снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Ось повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки:

  • гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) - раніше передали дев'ять таких;
  • дві машини розмінування WISENT 1 - раніше передали 32 машини;
  • шість тисяч снарядів калібру 155 мм - раніше передали 68 тисяч боєприпасів;
  • 16 розвідувальних безпілотників Vector - раніше передали 196 одиниць;
  • 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun - раніше передали 185 одиниць;
  • 30 комплектів засобів протидії дронам - раніше передали 40 одиниць;
  • 11 мобільних систем розмінування - раніше передали 9 цих систем;
  • три мінних трали - раніше передали 43 таких;
  • 70 інфрачервоних камер - раніше передали 330 одиниць;
  • 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 - раніше передали 305 одиниць;
  • 120 гвинтівок Haenel CR308;
  • 24 човнових мотори;
  • 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 - раніше передали 15 одиниць;
  • 1 мільйон патронів для стрілецької зброї;
  • п'ять тисяч детонаторів.

Німеччина надає допомогу Україні за рахунок поставок Федеральних Збройних сил і поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду.

Військова допомога від Німеччини

У лютому генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Карстен Бройєр пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України у розмірі понад 100 мільйонів євро.

Через день уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів.

А нещодавно Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість складає 500 млн євро.

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