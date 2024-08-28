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Артсистеми, дрони та 1090 загарбників: Генштаб назвав оновлені втрати РФ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу російські загарбники втратили ще 1090 осіб. Загалом втрати Росії у війні перевищили 611 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з оновленими даними, з 24 лютого 2022 року по 28 серпня 2024 року загальні бойові втрати російських окупаційних військ орієнтовно склали:

  • Особовий склад: близько 611 190 осіб (+1 090 за останню добу).
  • Танки: 8 568 одиниць (+5).
  • Бойові броньовані машини: 16 681 одиниця (+14).
  • Артилерійські системи: 17 522 одиниці (+27).
  • Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ): 1 174 одиниці (+1).
  • Засоби ППО: 938 одиниць (+1).
  • Літаки: 368 одиниць (+1).
  • Гелікоптери: 328 одиниць (без змін).
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня: 14 348 одиниць (+94).
  • Крилаті ракети: 2 553 одиниці (+6).
  • Кораблі/катери: 28 одиниць (без змін).
  • Підводні човни: 1 одиниця (без змін).
  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 23 654 одиниці (+41).
  • Спеціальна техніка: 2 950 одиниць (+6).

Нагадаємо, раніше Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем України перебуває 100 населених пунктів РФ. Крім того, в українському полоні знаходяться майже 600 військових РФ.

До того ж українські бійці знищили на території Курської області три мости, внаслідок чого частина російських військових практично опинилась в котлі.

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