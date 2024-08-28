Артсистеми, дрони та 1090 загарбників: Генштаб назвав оновлені втрати РФ

За минулу добу російські загарбники втратили ще 1090 осіб. Загалом втрати Росії у війні перевищили 611 тисяч солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
Згідно з оновленими даними, з 24 лютого 2022 року по 28 серпня 2024 року загальні бойові втрати російських окупаційних військ орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем України перебуває 100 населених пунктів РФ. Крім того, в українському полоні знаходяться майже 600 військових РФ.
До того ж українські бійці знищили на території Курської області три мости, внаслідок чого частина російських військових практично опинилась в котлі.
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