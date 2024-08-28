Артсистеми, дрони та 1090 загарбників: Генштаб назвав оновлені втрати РФ

Нагадаємо, раніше Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем України перебуває 100 населених пунктів РФ. Крім того, в українському полоні знаходяться майже 600 військових РФ.

До того ж українські бійці знищили на території Курської області три мости, внаслідок чого частина російських військових практично опинилась в котлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.