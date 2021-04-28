Артиллерийские и танковые снаряды: СБУ в Луганской области обнаружила схроны с оружием боевиков
Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Луганской области два схрона участников незаконных вооруженных формирований. Злоумышленники заложили их летом 2014 года во время ведения боевых действий против сил АТО.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Среди изъятого - 18 артиллерийских снарядов. Так, в тайнике, обустроенном на месте бывших позиций боевиков в Попаснянском районе, правоохранители обнаружили:
- 2 танковых снаряда осколочно-фугасного действия;
- 30 гранатометных выстрелов;
- 3 реактивные противотанковые гранаты;
- более 2 тысяч патронов для пулеметов.
Во втором тайнике, размещенном в полуразрушенном блиндаже на территории Щастинського района, изъято:
- 10 подрывников;
- гранатометний выстрел;
- гранату Ф-1;
- почти 800 патронов.
Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Фото: изъятые снаряды (ssu.gov.ua)
Ранее сообщалось, что СБУ обнаружила в Луганской области тайник боевиков "ЛНВ" с оружием и боеприпасами. Среди изъятого противотанковые комплексы, гранаты, большое количество патронов.
РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила 10 боевиков "ДНР" в ходе контрдиверсионной операции на Донбассе.