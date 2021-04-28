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Артиллерийские и танковые снаряды: СБУ в Луганской области обнаружила схроны с оружием боевиков

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 14:42
Артиллерийские и танковые снаряды: СБУ в Луганской области обнаружила схроны с оружием боевиков Фото: СБУ разоблачила склады с боеприпасами боевиков (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Луганской области два схрона участников незаконных вооруженных формирований. Злоумышленники заложили их летом 2014 года во время ведения боевых действий против сил АТО.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Среди изъятого - 18 артиллерийских снарядов. Так, в тайнике, обустроенном на месте бывших позиций боевиков в Попаснянском районе, правоохранители обнаружили:

  • 2 танковых снаряда осколочно-фугасного действия;
  • 30 гранатометных выстрелов;
  • 3 реактивные противотанковые гранаты;
  • более 2 тысяч патронов для пулеметов.

Во втором тайнике, размещенном в полуразрушенном блиндаже на территории Щастинського района, изъято:

  • 10 подрывников;
  • гранатометний выстрел;
  • гранату Ф-1;
  • почти 800 патронов.

Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Фото: изъятые снаряды (ssu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что СБУ обнаружила в Луганской области тайник боевиков "ЛНВ" с оружием и боеприпасами. Среди изъятого противотанковые комплексы, гранаты, большое количество патронов.

РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила 10 боевиков "ДНР" в ходе контрдиверсионной операции на Донбассе.

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