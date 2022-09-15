Артиллерия не угроза? Может ли Харьков "выдохнуть" после деоккупации в области

Российские войска сейчас не могут наносить артиллерийские удары по Харькову. Поскольку после фаткического вытеснения врага из области, такие атаки исключаются расстоянием.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Он пояснил, что россияне использовали для обстрела территорий Харькова артиллерийские системы 152 мм и 203 мм калибра, которые работают на расстояние в пределах 30 километров.

При этом, если взять "Пионы", то они способны наносить артиллерийские поражения не более чем на 40 километров.

"После того, как украинские Силы обороны фактически вышли на государственную границу, то расстояние между Харьковом и ближайшими артиллерийскими позициями оккупантов увеличилось настолько, что россияне сейчас не имеют возможности использовать артиллерию по Харькову",- отмечает Селезнев.

Однако он обратил внимание на следующий факт: Россия имеет немалое количество ракет класса "Искандер", которую она постоянно использует для нанесения ударов по территории Харькова.

Кроме того, враг применяет ракетные системы противовоздушной обороны С-300, которые по алгоритму должны работать по воздушным целям (самолетам, вертолетам), но россияне изменили их использование на схему "поверхность - поверхность".

"То есть ракеты стартуют с наземных установок и бьют по наземным целям", - поясняет военный эксперт.

Он подчеркнул, стоит отметить и то, что риск разрушения от этих ракет слишком велик.

"То есть после того, как украинские силы почти вытеснили оккупантов с территории Харьковской области, фактически с севера и северо-востока, то это создало определенную безопасную территорию и сейчас харьковчане могут подвергаться ракетным обстрелам, а вот об артиллерийских уже речь не идет",- подытожил эксперт.

В ISW говорят, что угроза артударов по Харькову упала

Напомним, что аналитики Института изучения войны в своем свежем отчете сообщили, украинское контрнаступление в восточной части Харьковской области продолжает уменьшать российские силы и угрожать артиллерии и ПВО россиян.

То есть, по данным ISW, интенсивность артиллерийских атак россиян на Харьков значительно снизилась.

Это объясняют тем, что контрнаступление ВСУ ухудшило способность российских войск проводить регулярные артиллерийские удары по центру города, поскольку войска РФ были вытеснены на восток к реке Оскол и на север у российским границам.