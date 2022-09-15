Артилерія не загроза? Чи може Харків "видихнути" після деокупації в області

Російські війська наразі не можуть завдавати артилерійських ударів по Харкову. Оскільки після фаткичного витіснення ворога з області, такі атаки унеможливлюються відстанню.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовй експерт Владислав Селезньов.

Він пояснив, що росіяни використовували для обстрілу територій Харкова артилерійські системи 152 мм та 203 мм калібру, які працюють на відстань в межах 30 кілометрів.

При цьому, якщо взяти "Піони", то вони спроможні завдавати артилерійські ураження не більш як на 40 кілометрів.

"Після того, як українські Сили оборони фактично вийшли на державний кордон, то відстань між Харковом та найближчими артилерійськими позиціями окупантів збільшилася настільки, що росіяни зараз не мають можливості використовувати саме артилерію по Харкову", - наголошує Селезньов.

Однак він звернув увагу на наступний факт: Росія має чималу кількість ракет класу "Іскандер", яку вона постійно використовує для завдання ударів по території Харкова.

Крім того, ворог застосовує ракетні системи протиповітряної оборони С-300, які за алгоритмом мають працювати по повітряних цілях (літакам, вертольотам), але росіяни змінили їх використання на схему "поверхня - поверхня".

"Тобто ракети стартують із наземних установок і б'ють по наземних цілях", - пояснює військовий експерт.

Він підкреслив, варто зазначити й те, що ризик руйнувань від цих ракет є надто великим.

"Тобто після того, як українські сили майже витіснили окупантів з території Харківської області, фактично з півночі і північного сходу, то це створило певну безпекову територію і зараз харків'яни можуть наражатися на ракетні обстріли, а от про артилерійські вже мова не йде", - підсумував експерт.

В ISW кажуть, що загроза артударів по Харкову впала

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни у своєму свіжому звіті повідомили, український контрнаступ у східній частині Харківської області продовжує зменшувати російські сили та загрожувати артилерії та ППО росіян.

Тобто, за даними ISW, інтенсивність артилерійських атак росіян на Харків значно знизилася.

Це пояснюють тим, що контрнаступ ЗСУ погіршив здатність російських військ проводити регулярні артилерійські удари по центру міста, оскільки війська РФ були витіснені на схід до річки Оскіл та на північ до російських кордонів.