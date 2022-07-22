"Артиллерия работает": у оккупантов проблемы с количеством сил и подвозом боеприпасов

"Луганщина держит оборону. Рашисты, из-за успешной работы наших артиллеристов по уничтожению вражеских складов с БК, имеют усложненную логистику в подвозе боеприпасов. Есть у орков проблемы и в личном составе", - отметил Гайдай.

По его словам, сейчас в основном россияне бросают в атаку наемников частных военных компаний и перегруппировываются из-за своих значительных потерь.

"В Белогоровке более сложная ситуация, чем в Верхнекаменке, продолжаются бои. Возможности помочь тамошнему местному населению не имеем. Слишком плотные обстрелы. Ждем больше западного оружия, чтобы начать процесс деоккупации", - добавил Гайдай.

Отметим, что украинским бойцам вчера удалось остановить штурмовые действия оккупантов, которые атаковали с территории Лисичанского НПЗ. Враг понес потери и отошел.

Напомним, как заявил глава ОВА, оккупации Луганской области российскими войсками можно было избежать и назвал условие.

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