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"Артилерія працює": в окупантів проблеми з кількістю сил і підвозом боєприпасів

Фото: в окупантів проблеми з кількістю сил і підвозом боєприпасів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Українські артилеристи вдало працюють по окупантах. Через що у ворога проблеми з підвезенням боєприпасів та з особовим складом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая у Facebook.

"Луганщина тримає оборону. Рашисти, через успішну роботу наших артилеристів по знищенню ворожих складів з БК, мають ускладнену логістику у підвезенні боєприпасів. Є в орків проблеми і в особовому складі", - зазначив Гайдай.

За його словами, зараз здебільшого росіяни кидають в атаку найманців приватних військових компаній та перегруповуються через свої значні втрати.

"У Білогорівці більш складна ситуація, ніж у Верхньокам‘янці, тривають бої. Можливості допомогти тамтешньому місцевому населенню не маємо. Занадто щільні обстріли. Чекаємо більше західної зброї, аби розпочати процес деокупації", - додав Гайдай.

Зазначимо, що українським бійцям вчора вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ. Ворог зазнав втрат та відійшов.

Нагадаємо, як заявив очільник ОВА, окупації Луганської області російськими військами можна було уникнути та назвав умову.

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