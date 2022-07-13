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Артиллерия, машины, запчасти к МиГ-29: Германия опубликовала список военной помощи Украине

Фото: Германия опубликовала список военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Германии опубликовало полный список военного оборудования и оружия, которое включено в пакет военной помощи Украине на 2022 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Сообщается, что часть анонсированного вооружения Украина получит в ближайшее время, но точные сроки поставок держатся в секрете. В списке военной помощи от немецкого правительства вошли самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000, гранатометы, легковые и грузовые автомобили, мобильный госпиталь, запчасти к истребителям МиГ-29, 30 бронемашин, средства борьбы с беспилотниками противовоздушные ракеты "Стрела" и пр.

Полный список вооружения и оборудования для ВСУ:

  • 900 противотанковых гранатометов и 3000 боеприпасов к ним;
  • 14 900 противотанковых мин;
  • 500 зенитных ракет Stinger;
  • 2 700 противовоздушных ракет "Стрела";
  • 7 самоходных гаубиц калибра 155 мм Panzerhaubitzen 2000 (включая обучение и запчасти к ним, в рамках совместного проекта с Нидерландами);
  • 21,8 миллиона патронов к пистолетам;
  • 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;
  • 100000 ручных гранат;
  • 5300 зарядов взрывчатого вещества;
  • 100 000 метров детонирующего шнура и 100 000 взрывчатых капсул;
  • 350 000 детонаторов;
  • 10500 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
  • 10 орудий для поражения беспилотников;
  • 14 датчиков и глушителей для защиты от беспилотников;
  • 100 автоматических форсунок;
  • 28 000 боевых касок;
  • 15 поддонов с одеждой;
  • 280 единиц автотранспорта;
  • 100 палаток;
  • 12 электрогенераторов;
  • 6 поддонов материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 125 биноклей;
  • 1200 больничных коек;
  • 18 поддонов с медикаментами и 60 хирургических светильников;
  • защитная одежда, хирургические маски;
  • 10 000 спальных мешков;
  • 600 пар очков для стрельбы;
  • 1 радиочастотная система;
  • 3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием;
  • 1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);
  • 353 пары очков ночного видения;
  • 4 электронные устройства защиты от беспилотников;
  • 165 биноклей;
  • медицинские принадлежности (включая рюкзаки и аптечки);
  • 38 лазерных дальномеров;
  • топливо дизельное и бензиновое;
  • 10 тонн средства очистки выхлопных газов дизельных двигателей AdBlue;
  • 500 наборов перевязочных материалов для остановки кровотечения;
  • 402 000 коробок с сухими пайками;
  • запчасти к истребителям МиГ-29;
  • 30 единиц бронетехники.

Как сообщалось, недавно немецкая парламентская группа ХДС/ХСС сообщила о своем желании, чтобы Бундестаг принял решение о краткосрочной поставке 200 транспортных танков типа "Фукс" в Украину.

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