Артиллерия, машины, запчасти к МиГ-29: Германия опубликовала список военной помощи Украине

Сообщается, что часть анонсированного вооружения Украина получит в ближайшее время, но точные сроки поставок держатся в секрете. В списке военной помощи от немецкого правительства вошли самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000, гранатометы, легковые и грузовые автомобили, мобильный госпиталь, запчасти к истребителям МиГ-29, 30 бронемашин, средства борьбы с беспилотниками противовоздушные ракеты "Стрела" и пр.
Полный список вооружения и оборудования для ВСУ:
900 противотанковых гранатометов и 3000 боеприпасов к ним;
14 900 противотанковых мин;
500 зенитных ракет Stinger;
2 700 противовоздушных ракет "Стрела";
7 самоходных гаубиц калибра 155 мм Panzerhaubitzen 2000 (включая обучение и запчасти к ним, в рамках совместного проекта с Нидерландами);
21,8 миллиона патронов к пистолетам;
100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;
100000 ручных гранат;
5300 зарядов взрывчатого вещества;
100 000 метров детонирующего шнура и 100 000 взрывчатых капсул;
350 000 детонаторов;
10500 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
10 орудий для поражения беспилотников;
14 датчиков и глушителей для защиты от беспилотников;
100 автоматических форсунок;
28 000 боевых касок;
15 поддонов с одеждой;
280 единиц автотранспорта;
100 палаток;
12 электрогенераторов;
6 поддонов материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;
125 биноклей;
1200 больничных коек;
18 поддонов с медикаментами и 60 хирургических светильников;
защитная одежда, хирургические маски;
10 000 спальных мешков;
600 пар очков для стрельбы;
1 радиочастотная система;
3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием;
1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);
353 пары очков ночного видения;
4 электронные устройства защиты от беспилотников;
165 биноклей;
медицинские принадлежности (включая рюкзаки и аптечки);
38 лазерных дальномеров;
топливо дизельное и бензиновое;
10 тонн средства очистки выхлопных газов дизельных двигателей AdBlue;
500 наборов перевязочных материалов для остановки кровотечения;