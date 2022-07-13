Артилерія, машини, запчастини до МіГ-29: Німеччина опублікувала список військової допомоги Україні

Повідомляється, що частина анонсованого озброєння Україна отримає найближчим часом, але точні терміни поставок тримаються в секреті. У списку військової допомоги від німецького уряду увійшли самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000, гранатомети, Легкові та вантажні автомобілі, мобільний госпіталь, запчастини до винищувачів МіГ-29, 30 бронемашин, засоби боротьби з безпілотниками протиповітряні ракети "Стріла" та ін.
Повний список озброєння та обладнання для ЗСУ:
900 протитанкових гранатометів і 3000 боєприпасів до них;
14 900 протитанкових мін;
500 зенітних ракет Stinger;
2 700 протиповітряних ракет "Стріла";
7 самохідних гаубиць калібру 155 мм Panzerhaubitzen 2000 (включаючи навчання і запчастини до них, в рамках спільного проекту з Нідерландами);
21,8 мільйона патронів до пістолетів;
100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами і затворами;
100000 ручних гранат;
5300 зарядів вибухової речовини;
100 000 метрів детонуючого шнура і 100 000 вибухових капсул;
350 000 детонаторів;
10500 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
10 знарядь для ураження безпілотників;
14 датчиків і глушників для захисту від безпілотників;
100 автоматичних форсунок;
28 000 бойових касок;
15 піддонів з одягом;
280 одиниць автотранспорту;
100 наметів;
12 електрогенераторів;
6 піддонів матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
125 біноклів;
1200 лікарняних ліжок;
18 піддонів з медикаментами і 60 хірургічних світильників;
захисний одяг, хірургічні маски;
10 000 спальних мішків;
600 пар окулярів для стрільби;
1 радіочастотна система;
3000 польових телефонів з 5000 бобінами польового шнура і переносним обладнанням;
1 польовий госпіталь (спільний проект з Естонією);
353 пари окулярів нічного бачення;
4 електронні пристрої захисту від безпілотників;
165 біноклів;
медичне приладдя (включаючи рюкзаки та аптечки);
38 лазерних далекомірів;
Паливо дизельне і бензинове;
10 тонн засоби очищення вихлопних газів дизельних двигунів AdBlue;
500 наборів перев'язувальних матеріалів для зупинки кровотечі;