ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

С артиллерией, Байрактарами и Джавелинами. Прошла активная фаза учений "Метель-2022": фото

Новина українською →
Киев, Среда 16 февраля 2022 23:09
С артиллерией, Байрактарами и Джавелинами. Прошла активная фаза учений "Метель-2022": фото Фото: прошла активная фаза учений "Метель-2022" (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 17 февраля, прошла активная фаза учений "Метель-2022". Военные применяли беспилотники "Байрактар", противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Сегодня была проведена активная фаза тактических учений подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений "Метель-2022", - говорится в сообщении.

Военные отработали различные варианты ведения боя в приграничной полосе, включая взаимодействие Сил территориальной обороны и механизированных подразделений. В ходе учений применялась боевая авиация, беспилотники, в том числе "Байрактары", артиллерия, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны.

Кроме того, в учениях были задействованы противотанковые управляемые ракеты отечественного производства "Стугна-П", "Корсар", а также ПТРК "Джавелин" и гранатометы M-141.

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный отметил высокую эффективность действий военных, их сплоченность и взаимодействие.

Фото: прошла активная фаза учений "Метель-2022" (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, в рамках учений "Метель-2022" тактическая авиация ВСУ отработала удары по танковым колоннам условного противника.

Отметим, командно-штабные учения "Метель-2022" в Украине начались 10 февраля, до конца месяца военные будут отрабатывать навыки ведения оборонительного боя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Авиация Украины
NEWS
Хочу верить, что без нас не договаривались, но сигналы разные: Зеленский о переговорах с РФ
Хочу верить, что без нас не договаривались, но сигналы разные: Зеленский о переговорах с РФ
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше