С артиллерией, Байрактарами и Джавелинами. Прошла активная фаза учений "Метель-2022": фото

Сегодня, 17 февраля, прошла активная фаза учений "Метель-2022". Военные применяли беспилотники "Байрактар", противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

"Сегодня была проведена активная фаза тактических учений подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений "Метель-2022", - говорится в сообщении.

Военные отработали различные варианты ведения боя в приграничной полосе, включая взаимодействие Сил территориальной обороны и механизированных подразделений. В ходе учений применялась боевая авиация, беспилотники, в том числе "Байрактары", артиллерия, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны.

Кроме того, в учениях были задействованы противотанковые управляемые ракеты отечественного производства "Стугна-П", "Корсар", а также ПТРК "Джавелин" и гранатометы M-141.

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный отметил высокую эффективность действий военных, их сплоченность и взаимодействие.

Фото: прошла активная фаза учений "Метель-2022" (facebook.com/GeneralStaff.ua)