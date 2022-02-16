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З артилерією, Байрактарами і Джавелінами. Пройшла активна фаза навчань "Заметіль-2022": фото

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Київ, Середа 16 лютого 2022 23:09
З артилерією, Байрактарами і Джавелінами. Пройшла активна фаза навчань "Заметіль-2022": фото Фото: пройшла активна фаза навчань "Заметіль-2022" (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 17 лютого, пройшла активна фаза навчань "Заметіль-2022". Військові застосовували безпілотники "Байрактар", протитанкові ракетні комплекси" Джавелін " і артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні була проведена активна фаза тактичних навчань підрозділів ЗСУ та інших сил безпеки і оборони в рамках командно-штабних навчань "Заметіль-2022", - йдеться в повідомленні.

Військові відпрацювали різні варіанти ведення бою в прикордонній смузі, включаючи взаємодію Сил територіальної оборони і механізованих підрозділів. В ході навчань застосовувалася бойова авіація, Безпілотники, в тому числі "Байрактари", артилерія, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони.

Крім того, в навчаннях були залучені протитанкові керовані ракети вітчизняного виробництва "Стугна-П", "Корсар", а також ПТРК "Джавелін" і гранатомети M-141.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний відзначив високу ефективність дій військових, їх згуртованість і взаємодію.

Фото: пройшла активна фаза навчань "Заметіль-2022" (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадавши, в рамках навчань "Заметіль-2022" тактична Авіація ЗСУ відпрацювала удари по танкових колонах умовного противника.

Відзначити, командно-штабні навчання "Заметіль-2022" в Україні почалися 10 лютого, до кінця місяця військові відпрацьовуватимуть навички ведення оборонного бою.

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