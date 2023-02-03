Артилерійський обстріл Торецька: стало відомо про одного загиблого та поранених

У п'ятницю, 3 лютого, російські військові обстріляли центр Торецька (Донецька) з артилерії. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Донецької обласної військової адміністрації Тетяни Ігнатченко в ефірі національного телемарафону.
"Дійсно Торецьк сьогодні було обстріляно", - йдеться у заяві.
Ігнатченко повідомила, що є інформація про щонайменше одного загиблого цивільного і про одну поранену людину.
"Прилетіло в центр міста", - додала речника ОВА.
Офіс генерального прокурора повідомив, що війська РФ з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли місто Торецьк.
"Внаслідок ворожої атаки один громадянин загинув. Шестеро місцевих мешканців - троє жінок і троє чоловіків зазнали поранень різного ступеню тяжкості", - додали у прокуратурі.
Раніше повідомлялось, що росіяни обстріляли центр Торецька з артилерії.
РБК-Україна повідомляло, що минулої доби загарбники знову обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки загинув один цивільний, ще вісім людей отримали поранення.
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