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Артилерійський обстріл Торецька: стало відомо про одного загиблого та поранених

Фото: Артилерійський обстріл Торецька (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 3 лютого, російські військові обстріляли центр Торецька (Донецька) з артилерії. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Донецької обласної військової адміністрації Тетяни Ігнатченко в ефірі національного телемарафону.

"Дійсно Торецьк сьогодні було обстріляно", - йдеться у заяві.

Ігнатченко повідомила, що є інформація про щонайменше одного загиблого цивільного і про одну поранену людину.

"Прилетіло в центр міста", - додала речника ОВА.

Оновлено 16:03

Офіс генерального прокурора повідомив, що війська РФ з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли місто Торецьк.

"Внаслідок ворожої атаки один громадянин загинув. Шестеро місцевих мешканців - троє жінок і троє чоловіків зазнали поранень різного ступеню тяжкості", - додали у прокуратурі.

Раніше повідомлялось, що росіяни обстріляли центр Торецька з артилерії.

РБК-Україна повідомляло, що минулої доби загарбники знову обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки загинув один цивільний, ще вісім людей отримали поранення.

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