Артиллерийский обстрел Торецка: стало известно об одном погибшем и раненых

В пятницу, 3 февраля, российские военные обстреляли центр Торецка (Донецкая) из артиллерии. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Донецкой областной военной администрации Татьяны Игнатченко в эфире национального телемарафона.

"В результате вражеской атаки один гражданин погиб. Шесть местных жителей - три женщины и три мужчины получили ранения различной степени тяжести", - добавили в прокуратуре.

Игнатченко сообщила, что есть информация о по меньшей мере одном погибшем гражданском и об одном раненом человеке.

"Действительно Торецк сегодня был обстрелян", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что россияне обстреляли центр Торецка из артиллерии.

РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки захватчики снова обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атаки погиб один гражданский, еще восемь человек получили ранения.

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